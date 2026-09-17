Заради ревност мъж уби жена си и се самоуби

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Мъж уби жена си в столичния кв. "Бояна", а след това се самоуби. Престъплението станало вчера.

61-годишният мъж в последно време ревнувал съпругата си, негова връстничка. Какво е станало вчера в дома им, не е ясно, но той връхлетял на жена си с нож и я наръгал многократно. След това се самоубил, отново с нож.

Телата са намерени около 20 часа вчера от съседи.

На място днес ще има повторен оглед.

Това е второ убийство и самоубийство в София вчера. Около 11 часа преди обяд баща уби сина си - на 6 години, и се самоуби със скок от петия етаж.