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Иван Шишков: До 3 г. ще финализираме Околовръстния път

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Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството СНИМКА: МРРБ

До 3 години ще финализираме Околовръстния път. Това каза по bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"Ще имаме пътища. До този момент нямаме магистрали. Имаме илюзия, че имаме транспортна свързаност в България. Трябва да се проектират магистралите. Трябва да ги дадем на концесия, за да ги има", допълни министърът. Ще бъдат довършени с пари от републиканския бюджет. Трябва да се построи магистрала "Хемус", както и тази до Видин. 

"Ще плащаме след изпълнение на работата, а не преди. Ще упражним контрол. Ще създадем структура към ДНСК, която всеки месец ще проверява документацията и извършеното строителство. Когато няма 1/3 от асфалта, нещо е пропукано. Пропукано е, защото на никого не му е пукало. Строителството е влагане", каза още Иван Шишков.

Строителният бранш се използвал преди просто да се дават едни пари. Сега бил моментът на строителния бизнес. 

Комисия ще преразгледа наредбата за мантинелите. Трябва да е ясно кога се препоръчва кога да се слагат мантинели. Трябва да получим продукт, който да ни служи за години напред, уточни министърът.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството СНИМКА: МРРБ

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