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Президентът Йотова посети храма на българската православна църковна община край Страсбург

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Президентът Илияна Йотова посети храма на българската църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт" в Ешо в района на Страсбург. Тя беше посрещната от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и отец Георги от българската православна църковна община, както и от кмета на Ешо Ив Сюблон.

Илияна Йотова се поклони на съхраняваните в римокатолическата църква в Ешо мощи на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов. Реликвите са дарени през 777 г. от римския папа на епископа на Страсбург.

Президентът споделя идеята на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний мощите да посетят София за празника на града догодина. Предстои среща по този въпрос на митрополит Антоний с архиепископа на Страсбург. Илияна Йотова посочи, че мощите на св. София носят силен сантимент за България заради столицата й, която носи името на светицата.

Кметът Ив Сюблон заяви, че визитата на българския президент е под знака на мира, братството между френския и българския народ и единството на Европейския съюз. От своя страна, Илияна Йотова благодари за грижите за българския православен храм, превърнал се в духовен център за българската общност.

Домакините бяха подготвили изненада за президента – среща с учителката й французойка във Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин" Жозет Мюзар.

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