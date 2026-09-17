Изложба за Христо Ботев откри президентът Йотова в Европейския парламент в Страсбург

Ботев е високият дух на България. Даде живота си за свободата на Родината. Създаде едни от най-добрите стихове в българската литература. Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост", подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и Държавна агенция „Архиви". Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин.

Желанието му за свобода, за свое Отечество бе идеал за Ботев, за който даде най-свидното – живота си, но не успя да види изпълнен, посочи президентът.

"Образите, които Ботев изгради в публицистиката си, сякаш се отнасят за нашето време, за 21 век – това е стряскащо. Политическата му сатира звучи толкова силно и днес", подчерта Йотова.

В приветствието си президентът цитира френския писател Жан д'Ормесон, който казва, че има нещо по-силно от смъртта: присъствието на отсъстващите в паметта на живите. "Ботев продължава да живее в българската памет цели 150 години. За българите той не е само герой от националноосвободителното движение, Ботев е част от нас", изтъкна Йотова.