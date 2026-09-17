Син задържа и предаде на полицията мъж, нападнал майка му

За случая съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Първоначално на 16 септември в 23,47 часа бил получен сигнал във Второ РУ на МВР от жена, че на улица в Стара Загора, се бият трима мъже и една жена. На място е изпратен полицейски екип. Установена е 52-годишна жена, която заявила, че спрямо нея е било извършено насилие от страна на бившия й съжител - 54-годишен мъж и. За да спре побоя над нея, нейният син – 22-годишен мъж, е успял със сила да го задържи и предаде на полицейския екип. 54-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.