"Прогресивна България" атакува Васил Терзиев в декларация за Деня на София

Сериозни упреци в лошо управление отправиха "Прогресивна България" към столичния кмет Васил Терзиев в декларация в парламента по повод Деня на София. Това се оказа и единствената декларация по повод празника.

"Днешна София все още изостава от потенциала, който носи. От встъпването си в длъжност през ноември 2023 г. настоящото ръководство на Столичната община заяви амбиции за модерна, прозрачна и добре организирана столица. Близо 3 г. по-късно обаче редица проблеми продължават да будят тревога сред софиянци. През последните сезони градът на два пъти се оказа на прага на криза с отпадъците, след като обществените поръчки за чистотата в шест района бяха провалени или обжалвани", каза депутатът от ПБ Владимир Раков. Нататък продължи упреците си за повишените цени за синята зона и разширяването на обхвата на зоните към жилищните квартали, че се инвестира в екзотични животни за зоологическата градина, а не в инфраструктура, че се спира движението по линии на градския транспорт без да е добре съобщено. Призна, че "не всичко в управлението на столицата е проблем" и даде пример с нарасналото финансиране за училища и разширената инвестиционна програма на общината.

"Тези положителни стъпки не могат да заличат усещането на много софиянци, че градът твърде често се управлява реактивно - от криза на криза вместо чрез ясна и дългосрочна визия. София не заслужава да бъде арена на политически потивопоставяния между общинското ръководство и общинския съвет, нито да бъде жертва на административна нерешителност. Заслужава управление, при което чистотата, транспорта, развитието на инфраструктурата и грижата за градската среда не зависят от партийни сметки, а от компетентност, диалог и отговорност пред гражданите", каза още Раков и обеща, че партията му ще настоява градът да получи управлението, които заслужава, независимо от кого.

Все пак в декларацията си Раков нито веднъж не назова кмета и партиите, от които беше избран. Обясни, че целта му не е да критикува самоцелно, а показва отговорност.