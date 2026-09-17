Терзиев към творците: Не се страхувайте от силните на деня, бъдете смели

„Нека никога конформизмът да не стига близо до вас и да не ви е страх от силните на деня." С този призив кметът на София Васил Терзиев се обърна към творците по време на церемонията за връчване на наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.

Стефан Цанев получи Специалната награда на София за изключителен принос в културата. Статуетката, дело на скулптора Георги Чапкънов и представляваща реплика на статуята „София" в центъра на столицата, му беше връчена лично от Терзиев.

СНИМКА: Столична община

В обръщението си към отличените кметът подчерта, че изкуството не само отразява настоящето, но и показва възможните посоки на бъдещето. „Бъдещето, което много често вие виждате, на нас трябва да ни бъде обяснено. Така че ви пожелавам много устрем в това да вървите против тълпата, да не ви е страх и да показвате накъде бихме могли да отидем", каза Терзиев.

Той призова творците да продължават да бъдат свободни и смели и да не се отказват от критичния си поглед. „Нека никога конформизмът да не стига близо до вас, да не ви е страх от силните на деня, да минавате смело през предизвикателствата, защото всички ние имаме нужда от вашата критика, имаме нужда от това да гледаме по различен начин на света", заяви кметът.

Терзиев ги призова и да не губят вяра в обществото. „Никога не губете вяра в нашия народ. Имайте сила, имайте любов, имайте търпение, за да можем заедно да построим това по-хубаво бъдеще, за което всички мечтаем", каза той.

СНИМКА: Столична община

Към творците се обърна и заместник-кметът на Столичната община по култура и туризъм Ирина Дакова. По думите й в „смутни времена като днешните" творците са „гласът на свободата" и гласът, който напомня, че не трябва да се правят компромиси и че трябва да се вземат решения.

Дакова подчерта, че ролята на Столичната община е да създава условия, в които артистите да могат свободно да изразяват позициите си. Тя акцентира и върху способността на изкуството да бъде коректив и да осветява обществените проблеми, информираха от Столична община.

„Културата може да бъде мълчалива, културата обаче понякога може да бъде и с много висок глас. Разчитаме на този глас, разчитаме, че ще застанете пред нас, когато тъмнината стане непрогледна, защото вие трябва да озарите онези кътчета, които да събудят у нас вярата, че има бъдеще, че има светлина", каза още заместник-кметът.

СНИМКА: Столична община

Наградите на София за ярки постижения в културата се връчват традиционно по случай Деня на София – 17 септември. Отличията са за конкретно произведение или художествен факт, създадени, представени или реализирани на територията на София и допринесли за културния живот на града.

В направление „Литература" наградата беше присъдена на Тодора Радева, Демна Димитрова и Ивана Хиткова от фондация „Прочети София" за проекта „Литературни срещи 2026". Номинирани бяха още Кристин Димитрова за стихосбирката „Квартална антропология" и проф. Галин Тиханов за книгата „Господарят и робът: Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време".

В област „Театър" беше отличен актьорът Йордан Ръсин за ролята си в моноспектакъла „Викове от подземието", режисиран от Стоян Радев. Сред номинираните бяха Койна Русева за ролята й в спектакъла „Албион" на Младежкия театър „Н. Бинев", режисиран от Зафир Раджаб, както и Бойка Велкова за режисурата и ролята й в спектакъла „Театър" на Народния театър „Иван Вазов".

В категория „Музика" отличието получи Ангел Заберски-син. Номинации имаха Светлин Русев за проекта Ad limites impossibilitatis и Хорът на Софийските момчета с диригент Александър Митев за Великденския концерт и активната концертна, сценична, духовно-просветна и образователна дейност през творческия сезон 2025–2026 г.

В „Танцово изкуство" бяха отличени Ива Свещарова и Вили Прагер за спектакъла „Тела на властта", представен в РЦСИ „Топлоцентрала".

Наградата в категория „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда" беше присъдена на екипа зад проекта „Сградите разказват" на Регионалния исторически музей – София – Йордана Николова, Валентин Витанов, Даниел Иванов, Марио Филипов и Тихомир Ташев.

В „Художествена фотография" беше отличен екипът на изложбата и албума „Повече от една снимка. История на българската фотография през ХХ век" в Софийската градска художествена галерия – Аделина Филева, Ренета Георгиева, Иво Хаджимишев, Катерина Гаджева, Георги Лозанов, Явор Попов и Тихомир Стоянов.

Другите номинирани в категорията бяха Красимир Костов за изложбата „Градината на пчелите" и проф. Цочо Бояджиев за фотографската изложба и поезия „Някога бях", като и двете са представени в галерия „Синтезис".

В категория „Кино" наградата получи „Киноклуб Супер 8" – Неда Миланова, Тихомир Стоянов, Кеворк Ванлян и Богомил Димитров – за поредицата от събития „Кинолюбителите".

Във „Визуално-пластични изкуства" беше отличен Правдолюб Иванов за изложбата „Орнаменти на болката", представена в галерия КУБ на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала". Номинирани бяха още Адриана Андреева и Бояна Гяурова от „Студио Комплект" за „Европейски дизайн фестивал 2026", както и екипът на изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971–1995" в Националната галерия – Анелия Николаева, Гергана Михова, Кристина Белева, Владимир Явашев, Борислава Попова, Яна Братанова, Сиана Минева, Мартин Косташки и Ива Димитрова.

В категория „Фолклорни сценични изкуства" беше отличен Фолклорен танцов ансамбъл „София-6" с главен художествен ръководител Николай Несторов за концерт-спектакъла „370", създаден и представен по повод 50-годишнината на ансамбъла.

В „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства" наградата получи Галина Борисова за A Never Ending Story – реконструкция на емблематична хореография и съпътстваща изложба. Номинация имаше и фондация „Син куб" за второто издание на фестивала „Девет слона".

В категория „Критика и журналистика в областта на културата" наградата беше присъдена на проф. д.н. Камелия Николова за книгата „Българският театър 1856-2026. Репертоарни политики/Постановъчни практики". Номинирани бяха още проф. д-р Илия Граматиков за монографията „Скрити букви – разкрити блянове" и екипът на списание „Стълбата" с главен редактор Леонард Георгиев – за авторски текстове и интервюта в броеве №11-20 на списанието.

Отделно „Награда на журито" беше връчена от Ирина Дакова на „Студио Комплект" – Адриана Андреева и Бояна Гяурова – за „Европейски дизайн фестивал 2026". За отличието те бяха в надпревара със Светлин Русев за музикалния проект Ad limites impossibilitatis, Красимир Костов за изложбата „Градината на пчелите", както и Виктория Драганова и фондация „Син куб" за второто издание на фестивала „Девет слона".

Самият Стефан Цанев, който получи специалното отличие, благодари както на хората, които го обичат и казват добра дума за него, така и на онези, които не го обичат. По думите му „тяхната вражда събужда в мен и поддържа чувството за съпротива".

„Защото изкуството е съпротива. Съпротива против неправдите, съпротива против мълчанието, когато е несправедливо, съпротива против апатията, съпротива срещу смъртта", каза Цанев.

Церемонията се състоя в Националната галерия – Двореца. Водещ на събитието беше актрисата Силвия Лулчева, а гостите имаха възможност да чуят изпълнения на квартет „Прима" от ОКИ – „Надежда".