С какво са воювали и строили римските легионери на Перперикон разкриха археолози

Напълно запазено острие на късноримско копие от типа „хаста" и две долабри – универсалните инструменти на римските легионери, откриха археолозите при разкопките на Перперикон. Находките са от III-IV век и за първи път от години насочват вниманието не към храмовете и мавзолеите на древния град, а към оръжията и инструментите, използвани от римляните.

Едната долабра е киркобрадва, а другата – киркочук. С подобни инструменти са били извършвани мащабните строежи на Перперикон и са прокарвани многобройните римски пътища в Източните Родопи, съобщи ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

„През последните години от разкопките на Перперикон излизат главно храмове и мавзолеи на видни граждани от късноримската епоха през III-IV век. Сега попаднахме на нещо съвсем различно, но не по-малко интересно – оръжие и строителните инструменти, с които били издигани великолепните здания", обясни проф. Овчаров.

Копието „хаста" е било част от въоръжението на римската армия още от древни времена, но придобива особено значение през III-IV век, когато империята е принудена да отблъсква нападенията на множество варварски народи. За разлика от по-късите и леки метателни копия „пилум", „верутум" и „ланцея", хастата не е била хвърляна. Тя е използвана като тежко оръжие за близък бой, с което противникът е бил пробождан.

Масивното острие било закрепвано върху дръжка с дължина около 2,4 метра, обикновено изработена от ясен. От древни времена хастата била и средство за последна защита на най-опитните ветерани при пробив на противника.

Другите две находки разказват за огромното строителство, извършвано на Перперикон през римската епоха. С долабрите легионерите режели дървен материал, разчиствали терени, копаели ровове за укрепления, разбивали препятствия и поправяли лагерите си.