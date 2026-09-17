Прокуратурата е запорирала колите и шейните на Калушев, американци проверяват банкова сметка на групата

Софийската градска прокуратурата е наложила запори върху превозните средства, открити в хижа "Петрохан". Става дума за джипове и шейни. Това е във връзка с делото, което изяснява как се е финансирала групата. Проверката, както вече стана известно, се извършва от НАП. Освен това е открита и банкова сметка в американска банка. В тази връзка е поискано и съдействие от САЩ. Делата във връзка с трагедията на хижа "Петрохан" и под връх Околчица са три. Едното изяснява смъртта на шестимата, другото е във връзка с частно училище "Космос", а третото проверява как се е финансирала групата.

Ето какво съобщиха от държавното обвинение. Софийската градска прокуратура (СГП) продължава да разследва финансирането на дейности и извършваните финансови операции, свързани с неправителствената организация, която стопанисва хижа „Петрохан". Досъдебното производство продължава, като се събират и проверяват доказателства за движението и произхода на парични средства, както и за придобитото с тях имущество.

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства. Произходът на средствата, използвани за закупуването им, все още се изяснява, информираха от следствието.

По указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите (НАП) е предприела действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за установяване произхода на средствата, с които са придобити МПС-тата. Към момента върху превозните средства са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички останали обстоятелства, които имат значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на американската сметка е изпратено искане за съдействие до компетентните власти на САЩ по линия на международноправното сътрудничество.

Преди няколко дни, на брифинг на МВР и прокуратурата, бяха представени нови данни за смъртта на шестимата в случая „Петрохан – Околчица". Разследващите обявиха, че според изготвените експертизи няма данни за външна намеса при трагедията, а Ивайло Калушев е определен като подбудител и организатор на събитията. По случая са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели и са изготвени 95 експертизи, като се очакват заключения по още 12.

По отношение на тримата, открити в кемпера под връх Околчица, експертизите сочат, че Калушев е възпроизвел и трите изстрела с един и същ револвер. Според представената версия той първо е застрелял 22-годишния Николай Златков, след това 15-годишния Александър Макулев, а накрая се е самоубил. Тримата са починали между 1 и 3 февруари, а телата им са открити на 8 февруари.

Разследващите представиха и версия за случилото се в хижа „Петрохан", където са открити мъртви Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов. По думите им и там няма данни за присъствие на външни лица, но окончателното изясняване на механизма на смъртта предстои с оставащите експертизи.

СГП посочва, че ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени, без това да възпрепятства разследването.