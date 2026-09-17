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Ученик подпали вратата на селско училище, докато чака приятели да ритат топка

Дима Максимова

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Ученик е повредил входната врата на училището в с. Константин, установиха разследващи.

Сигнал за вандализма е получен в сряда.

В хода на разследването извършителят е установен – седмокласник от същото село, неизвестен до момента на полицията. Оказало се, че привечер на първия учебен ден момчета се уговорила да ритат топка в училищния двор. Докато чакал приятелите си да дойдат, седмокласникът от скука започнал да гори със запалка входната врата на сградата. Така успял да пробие три дупки в пълнежа на алуминиевата врата.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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