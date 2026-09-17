Експерти изпълниха съдебната зала за делото "Дебора", тя не се появи

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало

Пълна зала с експерти посрещна съдия Спасимир Здравчев за първото заседание по делото за насилие над Дебора Михайлова от Стара Загора след съдебната ваканция. За днес са предвидени две експертизи, които да бъдат обсъдени и евентуално приети.

15-ина минути след официалния старт на заседанието по коридора се зададоха подсъдимият Георги Георгиев и адвокатите му, които пътуват от Стара Загора и най-вероятно тежкият сутрешен трафик се превърна в причина за забавянето. "Тепърва ще обсъдим", отговори адвокат Валентин Димитров на въпрос дали ще правят нови искания.

Този път заседанието тече в отсъствието на пострадалата. Защитата на Михайлова се появи, но самата Дебора така и не дойде и делото започна без нея. От прокуратурата заявиха, че проточилият се дълго процес не е на финала, тъй като има и още свидетели, които не са разпитани.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като публично стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август 2025-а.

Георгиев отговаря пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023 г. в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало. Защитата няколко пъти поиска и новият състав, председателстван от Спасимир Здравчев, да бъде сменен, но това така и не беше уважено.