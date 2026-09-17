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Румен Радев: България е в центъра на икономическите разговори в ЕС, но не като наблюдател

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Премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. СНИМКА: Велислав Николов

Инициативата за междуконтиненталната свързаност бе обявена вчера и председателят на ЕК посочи България като домакин на бъдещата среща на върха. Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че правителството ще остави България в периферията на Европа. България нито е в периферията, нито е в изолация, напротив България е в центъра на политическия и икономически разговор за устойчивост, но не като наблюдател, а като държава, която генерира решения.  Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

И обясни, че сме сред малкото страни, които бяха посочени от Урсула фон дер Лайен  по време на годишната ѝ реч. Това било израз на доверие към правителството. 

Така страната ни се оказа в една от най-новите инициативи, обявени от Фон дер Лайен, при това не само като страна членка, а като част от по-голямото усилие за изграждане на нови връзки между Европа и Азия.

Проектът е и част от по-голямата цел на Брюксел да диверсифицира веригите си за доставки и да намали стратегическите зависимости, особено когато става дума за критични суровини.

Премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. СНИМКА: Велислав Николов
Кабинетът на редовното си заседание СНИМКА: Велислав Николов

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