Румен Радев: България е в центъра на икономическите разговори в ЕС, но не като наблюдател

Инициативата за междуконтиненталната свързаност бе обявена вчера и председателят на ЕК посочи България като домакин на бъдещата среща на върха. Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че правителството ще остави България в периферията на Европа. България нито е в периферията, нито е в изолация, напротив България е в центъра на политическия и икономически разговор за устойчивост, но не като наблюдател, а като държава, която генерира решения. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

И обясни, че сме сред малкото страни, които бяха посочени от Урсула фон дер Лайен по време на годишната ѝ реч. Това било израз на доверие към правителството.

Така страната ни се оказа в една от най-новите инициативи, обявени от Фон дер Лайен, при това не само като страна членка, а като част от по-голямото усилие за изграждане на нови връзки между Европа и Азия.

Проектът е и част от по-голямата цел на Брюксел да диверсифицира веригите си за доставки и да намали стратегическите зависимости, особено когато става дума за критични суровини.