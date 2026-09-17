Над 1800 заявления за помощи за ученици са подадени в Добрич

Над 1800 заявления за еднократни помощи за ученици от първи до четвърти и осми клас са подадени до момента, съобщават от Регионалната дирекция „Социално подпомагане".

„Към настоящия момент общият брой на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократни помощи за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, е 1634, от които 1606 са отпуснати", посочват от дирекцията. За ученици, записани в осми клас, са подадени 252 заявления-декларации, като за 244 лица е издадена заповед за отпускане на помощта.

До 15 октомври 2026 г. се приемат заявления за предоставяне на еднократните помощи за учебната 2026/2027 г. Помощта е в размер на 153,39 евро и се предоставя за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно.

Сумата се изплаща на два пъти. 50 на сто от размера, или 76,70 евро, се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта. Останалите 50 на сто, също 76,70 евро, се изплащат в началото на втория учебен срок, при условие че детето продължава да посещава училище.

Право на помощта имат семействата, независимо от размера на доходите на родителите и осиновителите. Тя се предоставя и на приемни семейства, както и на семейства на близки и роднини за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта може да бъде отпусната и на настойник или попечител, който отглежда детето.

Заявления-декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане", чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща. Документите могат да бъдат подадени и по електронен път с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронното управление, както и чрез служебната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане".

При подаване по служебна електронна поща размерът на електронното съобщение не трябва да надхвърля 10 MB.