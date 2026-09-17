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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23575874 www.24chasa.bg

Оръжия на римски легионери излязоха от Перперикон

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Оръжия и инструменти на римски легионери на близо 1800 години са сред най-новите находки на Перперикон, съобщи БТА. Археолозите са открили три долабри - характерни инструменти, използвани от римската армия, както и железен връх на тежко копие хаста. Находките са датирани от III-IV век.

Предметите са открити в района на римските храмове на скалния град. Долабрата е била нещо като универсален инструмент на легионера - съчетавала е кирка и брадва и е използвана при изграждането на лагери, укрепления и пътища. Копието хаста е част от въоръжението на римските войници.

Новите находки допълват картината за римското присъствие на Перперикон. Само преди месец там бе открит и изключително рядък личен печат на византийската императрица Ирина Дукина Комнина Ласкарина - едва петият известен в света.

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