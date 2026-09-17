Кола блъсна 85-годишен пешеходец в с. Сапарево

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Кола блъсна 85-годишен пешеходец в дупнишкото с. Сапарево в сряда, съобщиха от полицията.

Мъжът е блъснат, докато се движи по пътното платно в селото, от лек автомобил „Опел", управляван от 75-годишен водач. Пострадалият е настанен в дупнишка болница с фрактура на ребра. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Вчера пък кюстендилски полицаи са задържали 48-годишен водач на лек автомобил „Опел" за управление след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена на ул. „Пиянец" в града, а тестът на водача е направен с техническо средство, което е отчело наличие на амфетамин. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.