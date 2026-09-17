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ДБ задължава ДАНС да проверява реалните собственици на стратегически обекти

Весела Бачева

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Депутатите от ДБ Снимка: Велислав Николов

"Демократична България" иска да задължи ДАНС да проверява реалните собственици на стратегическите обекти в страната. За целта коалицията внася законопроект в парламента.

"ДАНС има много пропуски и неадекватни действия. Стратегически обекти за националната сигурност на страната са с фиктивни собственици - сламени хора граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър. Дълги години ДАНС нищо не прави по този въпрос. А тези дружества в конкретния случай са собственост на Христо Ковачки. Затова днес внасяме законопроект, с който да задължим ДАНС да обследва докрай и да установи истинските действителни собственици на стратегическите обекти за националната сигурност - не може ДАНС да не знае кой е собственик на тецове", каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

През 2022 г. Министерството на околната среда и водите съобщи за замърсяване от ТЕЦ "Брикел". Тогава лично премиерът Кирил Петков и екоминистъра Борислав Сандов отидоха на изненадваща проверка на място в Гълъбово. Петков пита ДАНС кой е собственик, но от там така и не му отговориха.

Депутатите от ДБ

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