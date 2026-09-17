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21-годишна наръга в сърцето и уби мъж в столичния кв. „Младост“

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21-годишна наръга в сърцето и уби мъж в столичния кв. „Младост“ Снимка: 24 часа

21-годишна жена е обвинена в умишленото убийство на мъж, след като го е пробола с нож в областта на сърцето в столичния кв. „Младост".

Кървавият инцидент е станал около 00,30 ч. на 13 септември. Според обвинението Д. Д. умишлено е нанесла удара с нож на А. Г., който се оказал смъртоносен, съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП). 

Младата жена е привлечена като обвиняема на 15 септември и е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Разследването по случая е започнало още на 13 септември. То се води от 07 РУ-СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Днес прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража". Така съдът ще трябва да реши дали 21-годишната обвиняема да остане в ареста.

21-годишна наръга в сърцето и уби мъж в столичния кв. „Младост“

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