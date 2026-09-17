Делото за „зелената зона" във Варна отложено за ноември

Административният съд във Варна отложи делото по жалби срещу въвеждането на режим на „зелена зона" за кратковременно платено паркиране в града.
Делото е образувано срещу заповед от 20 октомври 2025 г. на кмета на Община Варна, с която е въведен режимът.
Причината за отлагането е съдебно-техническата експертиза по делото. Назначеното вещо лице е поискало заключението му да бъде представено на следващото заседание заради големия обем работа, натовареността и необходимостта от извършване на допълнителни справки.
Страните по делото са се съгласили с искането и съдът го е уважил.
Новото открито съдебно заседание е насрочено за 12 ноември 2026 г. от 9:00 часа.