ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мисия на ООН: Два американски удара в Иран предста...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23576039 www.24chasa.bg

Делото за „зелената зона" във Варна отложено за ноември

Надежда Алексиева

[email protected]

1568
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Административният съд във Варна отложи делото по жалби срещу въвеждането на режим на „зелена зона" за кратковременно платено паркиране в града.

Делото е образувано срещу заповед от 20 октомври 2025 г. на кмета на Община Варна, с която е въведен режимът.

Причината за отлагането е съдебно-техническата експертиза по делото. Назначеното вещо лице е поискало заключението му да бъде представено на следващото заседание заради големия обем работа, натовареността и необходимостта от извършване на допълнителни справки.

Страните по делото са се съгласили с искането и съдът го е уважил.

Новото открито съдебно заседание е насрочено за 12 ноември 2026 г. от 9:00 часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание