Делото за „зелената зона" във Варна отложено за ноември

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Административният съд във Варна отложи делото по жалби срещу въвеждането на режим на „зелена зона" за кратковременно платено паркиране в града.

Делото е образувано срещу заповед от 20 октомври 2025 г. на кмета на Община Варна, с която е въведен режимът.

Причината за отлагането е съдебно-техническата експертиза по делото. Назначеното вещо лице е поискало заключението му да бъде представено на следващото заседание заради големия обем работа, натовареността и необходимостта от извършване на допълнителни справки.

Страните по делото са се съгласили с искането и съдът го е уважил.

Новото открито съдебно заседание е насрочено за 12 ноември 2026 г. от 9:00 часа.