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В сърцето на столицата, в София Тех Парк, се оформя една различна образователна среда – място, където оценките не са самоцел, а познанието е път към личностно израстване. Учениците на гимназия SMART Science не просто покриват високи академични стандарти – те ги и надскачат, следвайки любопитството си, водени от опитни учители във внимателно изградена среда, превръщайки се в ярък пример за това как съвременното образование може да бъде едновременно целеустремено, вдъхновяващо и човешко. Именно тази комбинация поставя училището сред лидерите в България в обучението по природни науки, математика и езици.

Ученици от Кеймбридж училището са сред най-добрите 15% в света по английски като втори език и математика

Когато резултатите говорят, те звучат убедително – а в случая на SMART Science те звучат и впечатляващо. Десетокласниците постигат изключителни резултати на международните изпити Cambridge IGCSE по английски език и математика, утвърждавайки мястото си сред световния елит.

Двама ученици се нареждат в топ 15% в света с почти максимален резултат „A+“ и по двата предмета – постижение, което не просто впечатлява, а поставя висока летва за сравнение. Още четирима достигат комбинация от „A+“ и „A“, а останалите също демонстрират стабилни и достойни резултати.

Това не са просто оценки – това е доказателство, че учениците на SMART Science уверено стъпват на международната сцена, рамо до рамо със свои връстници от най-добрите Cambridge училища в света.

Триумфът на НВО – когато постоянството дава резултат

Ако международните успехи са визитка пред света, то резултатите от Националното външно оценяване са категоричното признание у нас.

Само за осем години училището извървява пътя от първи клас до върха на класациите. Първо място в България след 4. клас със среден резултат от 97,13 точки. Лидерска позиция сред частните училища и четвърто място в страната след 7. клас. И впечатляващо представяне в 10. клас с първо място по български език и литература.

Това са резултати, които не идват случайно. Те са плод на съвместните усилия на ученици и учители, прецизно изградена система на подготовка и приемственост между класовете. И не на последно място методика, с която всяко дете получава шанс да разгърне потенциала си.

Връчване на дипломите на седмокласниците

Формулата на успеха: знание със смисъл

В SMART Science образованието не се изчерпва с учебното съдържание – то се превръща в преживяване.

Програмата на училището включва над 20 извънкласни дейности и школи по интереси, които развиват академичните, артистичните, спортните и социалните умения на децата. Сред най-популярните са школите със засилено изучаване на математика и научни предмети - химия, физика, биология и география. Не са случайни и успехите на учениците на националните олимпиади:

7-мо място по химия;

1-во място по биология;

11-то място по математика.

Училището има своя театрална школа, айкидо клуб, ансамбъл по народни песни и танци, хип-хоп студио, школа по балет, школа по рисуване, клуб по художествена гимнастика, отбор по футбол и тенис на маса, клуб по творческо писане, отбор по шах и клас по пиано.

Учениците растат в среда, която едновременно ги предизвиква и подкрепя. Наред със силната академична подготовка, училището развива програма за благосъстояние, която поставя фокус върху емоционалния баланс, мотивацията и увереността.

Кариерното ориентиране започва рано – не като формалност, а като процес на откриване. Срещите с вдъхновяващи личности, гост-лектори и експерти от света на науката, технологиите, изкуствата и спорта превръщат училището в отворено пространство към реалния свят.

А чрез ученическата телевизия, училищния вестник, благотворителните инициативи и младежкия клуб на БЧК учениците не просто участват – те създават, изразяват позиции и изграждат активна гражданска чувствителност.

Учениците на лагер в Добринище

Седми клас – година на уверен растеж

Там, където за мнозина седми клас е символ на напрежение и несигурност, в SMART Science той се превръща в година на увереност.

Системната подготовка, допълнителните безплатни часове и индивидуалният подход дават на учениците стабилност и спокойствие. Външните уроци остават излишни – училището предоставя всичко необходимо за отличен резултат.

И докато се подготвят за НВО, децата не губят връзка със себе си – продължават да развиват интересите си в области като наука, изкуства, технологии и спорт.

За седмокласниците, годината е посветена на растеж и търсене на интереси и таланти, като класиранията на областен и национален кръг на олимпиадите по биология, химия, география и математика са показателни.

Тези многопластови и интердисциплинарни успехи говорят за приемственост и последователност в подготовката и дават основания резултатите на гимназистите да се разглеждат като част от работещ образователен модел, а не като единичен успех.

Според философията на SMART Science качеството на образованието не се измерва единствено с академичните постижения.

Учениците участват в състезания, олимпиади и спортни турнири, печелят отличия в шах и тенис на маса, а сцената се превръща в тяхна естествена територия по време на училищните спектакли.

Възрожденските постановки по Иван Вазов, събития като Izzi Run и мащабните празнични продукции създават усещане за общност, принадлежност и споделена енергия.

Таланти, които намират своята сцена

В SMART Science няма „един тип успешен ученик“. Тук се срещат бъдещи учени, артисти, спортисти и творци.

Сред учениците има участници в Националната опера и балет, състезатели в различни спортове, млади художници, музиканти и фотографи. Общото между тях е, че училището не ги поставя в рамки – то им дава пространство да разгърнат творческия си потенциал.

Географите развяват знамето училището на връх Арарат

Учители, които покоряват върхове

С поглед от връх Арарат към новата учебна година

Само дни преди първия учебен звънец двама преподаватели по география – доц. д-р Димитър Желев и Кристиан Кирилов – изкачват връх Арарат (5137 м), най-високата точка на Турция.

Там, сред лед, вятър и безкрайни хоризонти, те развяват знамето на училището с посланието, че знанието не е затворено в учебника – то се преживява.

Жест, който казва повече от думи: учителите тук не просто преподават – те вдъхновяват.

На връх Безбог

Повече от училище – място за растеж

SMART Science не е просто образователна институция. То е пространство, в което учениците растат – академично, емоционално и личностно.

И ако успехът може да се измери с нещо повече от оценки, то това са уверените погледи, любопитните въпроси и смелите мечти на учениците.

ЧСУ „Наука за деца“ предоставя пълни стипендии за ученици с отличен успех и на семейства на учители, лекари и учени!

Сега като бенефициент на държавно финансиране, Гимназия Smart science прави обучението на своите осмокласници напълно безплатно при отлично представяне на НВО.