Частица от Честния пояс на Пресвета Богородица пристига във Варна

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Частица от Честния пояс на Пресвета Богородица, която се съхранява в Девическия манастир „Панагия Като Ксеня" край Волос, Гърция, ще бъде донесена във Варна за поклонение. Светинята ще бъде посрещната на 19 септември и ще остане в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично" до 21 септември включително.

Посещението е с благословението на Димитриадския митрополит Игнатий и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Поводът е 140-годишнината от първата света Литургия, отслужена в катедралния храм през 1886 г. Първото богослужение там е извършено на 30 август 1886 г. от Варненския и Преславски митрополит Симеон.

Тържественото посрещане на Честния пояс е насрочено за 19 септември от 8.30 часа пред сградата на Варненската митрополия. След това светинята ще бъде внесена и положена в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично".

Поясът ще бъде достъпен за поклонение от миряни в продължение на три дни - от 19 до 21 септември включително.

На 19 септември, събота, от 9.00 часа ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия, по време на която светинята ще бъде положена в Катедралата.

На 20 септември, Неделя след Въздвижение, отново от 9.00 часа ще има Архиерейска света Литургия.

През трите дни храмът ще остане отворен до около 20.00–21.00 часа за поклонение пред светинята.

В православната традиция Честният пояс е една от най-значимите реликви, свързвани със земния живот на Пресвета Богородица. Според църковното предание самата Богородица е изтъкала пояса от камилска вълна и след своето Успение го предала на апостол Тома.

Според преданието светинята първоначално се пазела в Йерусалим, а през IV век била пренесена в Константинопол. Впоследствие поясът бил съхраняван във Влахернския храм и във византийския дворец.

Известно е и преданието за императрица Зоя, съпруга на император Лъв VI Мъдри, която била изцелена след молитви пред светинята.

Празникът на полагането на Честния пояс е установен на 31 август по времето на император Мануил I Комнин през XII век. През вековете реликвата е свързвана с различни православни общности и е била изнасяна извън Атон за поклонение, особено по време на епидемии и други бедствия.

Днес основната реликва се съхранява във Великия манастир Ватопед на Света гора, а частици от Честния пояс се пазят и в други православни светини, сред които манастирът „Панагия Като Ксеня" край Волос.

Идването на светинята във Варна е част от честванията на 140-годишнината на катедралния храм „Успение Богородично". Строителството му започва с полагането на основния камък на 22 август 1880 г. от княз Александър I Батенберг, а първата света Литургия е отслужена шест години по-късно. Храмът е сред знаковите духовни и архитектурни паметници на Варна и България.