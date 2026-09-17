Терзиев: Всеки от нас има централна роля в това каква София ще оставим на децата ни

Винаги на този ден говорим за вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Днес обаче искам да поговорим за отговрността - всеки един от нас, какво може да даде на този град. Много пъти очакванията са съвсем други - към политическия момент, към кметската или районната администрация и към някой друг, който трябва да свърши работата. Очакваме решение без да носим лична отговорност, без да направим необходимото, за да можем да дадем още повече за нашия любим град. Затова се надявам всички - в тази зала и всеки софиянец да мисли основно за това, какво можем да дадем повече, за да направим днес по-хубав нашия град. Какво повече можем да направим, за да изградим това хубаво бъдеще, което става само чрез общи усилия и чрез саможертва. Това няма как да стане, когато всеки един очаква от всеки друг да свърши работата, да понесе тежестта, да направи саможертва. Всеки от нас трябва да е равен участник и да носи отговорност, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас. Това, което поколения преди нас са правили, за да може да кажем, че София днес е този красив, хубав град, град с бъдеще. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на тържествената сесия на Столичния общински съвет в празничния за града ден.

"Искаме да оставим, един град с бъдеще, град на възможности и ролята на всеки един от вас е централна в тази пиеса. Така че, нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с отдаденост, за да може София да бъде този град, в който всички мечтаят", подчерта столичният кмет.

Той благодари на всички отличени с почетния знак на града и със званието "почетен гражданин" на София.

"Благодаря за всичко, което правите, за всичко, което вашите близки са правили през годините, за приноса, който давате на този град. Защото, каквото и да си говорим, един град това са хората, това е енергията, която ни събира и там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други за различен път и така че, пожелавам да сте все така силни, вдъхновени и заедно да променяме града към по-добро", каза кметът.

В словото си председателят на СОС Цветомир Петров напомни, че през 1992 г. днешният ден - 17 септември е определен за празник на София с решение на Столичния общински съвет.

"София не принадлежи на една партия, на едно мнзинство или на един мандат, а на хората. На нас тя е поверена само за време и един ден няма да има значение колко пъти сме надделявали един над друг. Ще има значение какво сме оставили след себе си", заяви Петров.