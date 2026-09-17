"Промяната" със законопроект за публичност на помилванията

Законопроект, който да направи процедурата и мотивите за помилване на затворници публични предлагат от "Продължаваме промяната. Инициативата бе обявена на брифинг в парламента от лидера им Асен Василев, който мотивира идеята си с казуса на Огнян Ангелов.

След като миналата седмица депутатът атакува Илияна Йотова, за освобождаването на Ангелов, сега той настоява тя да публикува указите, с които като вицепрезидент го е пуснала от затвора, както и всички останали помилвания през последните години.

Казусът от 2022 г. бе подгрят от Василев в деня, в който инициативния комитет, издигащ Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице ги регистрира в ЦИК. По закон обаче от "Дондуков" 2 не са длъжни да публикуват указите за помилване в "Държавен вестник", а от администрацията на държавния глава и миналата, и тази година обясниха, че мотивите за помилването са оповестени, но без лични данни, каквито са изискванията.

С промени в Закона за "Държавен вестник" ПП искат да задължат президента да публикува указите, включена е и разпоредба и за непубликуваните такива. "Българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван и защо. Това е единственият указ на президента, който не се преподписва от член на изпълнителната власт - нито от министъра на правосъдието, нито от министъра на финансите", заяви Василев.