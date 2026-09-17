Един от експертите по делото "Дебора" работел в прокуратурата, адвокатите на Георги искат друг

Той е подпомагал разследването, давал е указания, правел е анализи и накрая го назначават за вещо лице, обясни Петко Кънев

Съмнение за конфликт на интереси на едно от вещите лица, работили по експертиза от делото "Дебора" стана повод за поредното забавяне на процеса. Адвокатите на Георги Георгиев поискаха експертът да бъде сменен, тъй като работи в структурите на държавното обвинение.

"Единият експерт е служител на прокуратурата. В един от отделите към следствието", обясни единият от защитниците Петко Кънев. С колегата му Валентин Димитров са категорични, че при това положение човекът не може да е част от вещите лица, изготвили експертизата.

"Той е подпомагал разследването, давал е указания, правел е анализи и накрая го назначават за експерт", недоумява адвокат Кънев. Предстои съдебният състав да се произнесе по искането на защитата.

Заключението, станало повод за спор, е на комплексна съдебнотехническа и автотехническа експертиза, установила пътя на таксито, за което се твърди, че е превозвало Георги Георгиев в нощта, в която пострадала Дебора. Ако то бъде прието, както е направил предишният състав, гледал делото, адвокатите са подготвили дълъг списък от въпроси към вещите лица. Според тях експертизата се основава на предположения, тъй като са изследвани данни от клетки на мобилни оператори, които според защитниците не биха могли да докажат с категоричност кой къде е бил.