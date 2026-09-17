Ивайло Мирчев: Нито аз, нито Христо Иванов познаваме Ивайло Калушев

Нямаме общо със случая "Петрохан", никой от "Да, България" не познава Ивайло Калушев - нито аз, нито Христо Иванов, нито Антоанета Цонева. Нито някой от нас е ходил на хижа "Петрохан". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

Мирчев заяви, че според него случаят също е бил "много мощно политически" намесен от двама души.

"Безспорно това, което се случва в "Петрохан", е не просто трагедия. Това е нещо, което никога не трябва да се случва и трябва да сме безкомпромисни към това. Но то беше намесено много мощно политически от двама души. Единият е банковската лама, другият е Делян Пеевски. И това е по думи на Бойко Борисов", заяви той и допълни, че случаят е бил безпрецедентно използван за политическа атака в опит да бъде затрита "Да, България".

"Доста хора нямат доверие на това, какво излиза от прокуратурата по казуса, благодарение на медии, които непрекъснато опитват да вкарат политическа линия в тази трагедия, в този ужас и да оплетат цялата история с някакви измислици", каза от своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Това, че кметът на София Васил Терзиев е финансирал организацията е факт - не е конспирация. И Терзиев вече многократно е отговарял защо, кого е финансирал, как е финансирал, сто дружества и повече и така нататък", каза още Божанов. Той призова да се обърне внимание и на експертизите по случая. Божанов постави под въпрос и информацията за свидетел, споменат в експертизата, без да е посочено името му.

"Говори се за свидетел, обаче не се казва кой е този свидетел, което по принцип не е допустимо за експертизи - да излезе този свидетел и да каже и да видим всъщност цялата тая история дали не е просто една измислица, един изкълчен истории", заяви той.

По-рано днес криминалния психолог Росен Йорданов посочи в интервю пред БНТ, че според свидетел, с когото е разговарял, името на Ивайло Мирчев е фигурирало в списък още преди създаването на „Да, България".

„Има свидетел, който ми каза, че името на господин Мирчев е било там още преди да е създадена „Да, България". Изглежда, че Калушев още тогава е одобрявал лица", каза Йорданов.

По думите му става въпрос за периода, в който групата е била в Мексико. Там е имало списък с хора, които впоследствие е трябвало да изградят партията, като сред подчертаните имена е било и това на Ивайло Мирчев.

Йорданов допълни, че приятелят на Мирчев Асен Асенов е искал с „екстрасензорните си способности" да оценява качествата на кандидатите. „Това са факти", заяви криминалният психолог.