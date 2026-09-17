"Хора и улици" и "Българи юнаци" звучаха в залата на Столичния общински съвет

Дара и Мими Иванова станаха почетни граждани на София, а волейболните ни национали получиха почетен знак

За победителката на "Евровизия" столицата е град на мечтите

"Хора и улици - град като град" - този рефрен от популярната песен озвучи залата на Столичния общински съвет. Изпя го една от легендите на българската музика - Мими Иванова, след като бе удостоена с най-високото отличие на града - почетен гражданин на София.

Мощното "Българи, юнаци" този път не се чу в зала "Арена София", а на "Московска 33". Причината: почетният знак на столицата, с който бяха удостоени мъжкият национален отбор на България по волейбол. След победата им снощи над Полша, отличията приеха председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев, помощник - треньора Андрей Жеков и тийм мениджъра Стефан Чолаков.

С бурни аплодисменти общинските съветници посрещнаха победителката в "Евровизия" - Дара.

"Благодаря за тази чест! Преди 10 г. дойдох тук и смело мога да кажа, че София е град на мечтите! Надявам се да продължавате да се грижите и да развивате града, за да може столицата да блести. Културата има нужда от вашата подкрепа", заяви Дара, след като получи отличието.

След като изпя рефрена от една от емблематичните си песни в дует с Борис Годжунов, Мими Иванова подчерта, че "София е единствена". Пожела си столицата да е още по-зелена, защото живее в квартал, който е започнал да се застроява и има все по-малко места за разходка.

След нея най-високото отличие получи проф. Нева Кръстева - най-известният български органист. Тя изрази надежда "София да бъде истинска столица на културата".

Посмъртно с най-високите отличия на града бяха удостоени художникът Иван Вукадинов; писателят, сатирик, сценарист, издател и политик Любен Дилов - син и бившият зам.-председател на СОС Милка Христова. Отличията на Дилов - син и Христова получиха техните деца.

Любо Ганев пък благодари на кмета и на общинските съветници, че преди повече от 1 г. са повярвали, че София може да бъде домакин на европейското първенство по волейбол за мъже. И добави, че столицата вече е постигнала 2 рекорда след мача с Полша - за най-посетен мач на европейското първенство тази година и за най-много зрители на мач на националния отбор. Заяви и, че столицата трябва да се готви, защото федерацията кандидатства за домакинство на европейското първенство по волейбол през 2030 г. не само за груповата фаза, но и за финалите.

С почетен знак бяха отличени и момичетата от националния отбор на България по волейбол - девойки.

"Това е огромно признание за труда на тези момчета и момичета. Горди сме с тези награди", подчерта Ганев, а снощната победа над Полша определи като "победа преди всичко за феновете и за самочувствието на тези момчета". Коментира и, че след такива успехи и домакинство на големи първенства децата желаещи да тренират волейбол се увеличават с 30 - 40%.

А на въпрос какво очаква от националния отбор след победата над Полша, заяви: "Да се борим за всяка топка. Казал съм на момчетата да се раздават на всеки мач, да оставят сърцето и душата си".

Почетен знак получи и теологът, историк и университетски преподавател доц. д-р Ивайло Шалафов. Освен благодарност за отличието, той отправи апел към кмета на столицата и общинските съветници да предприемат нужните действия и да осигурят адекватна грижа за едно от богатствата на града - парк - музей "Врана".

Почетен знак бе връчен и на Народно читалище "Св. Иван Рилски - 1926" и Народно читалище "Пробуда - 1926".