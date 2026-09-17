Камион уби жена, внезапно излязла на крайезерния път във Варна

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42-годишна жена е загинала, след като е била блъсната от товарен автомобил на крайезерния път във Варна. Инцидентът е станал снощи около 22.46 часа.

По първоначални данни жената внезапно е изскочила на пътното платно, където е била ударена от товарния автомобил. По-късно тя е починала.

До по-рано днес самоличността на загиналата не е била установена. Впоследствие е изяснено, че тя е на 42 години.

По информация на разследващите жената е била с установено психическо заболяване.

По случая е образувано досъдебно производство, а обстоятелствата около катастрофата се изясняват.