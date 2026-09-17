Терзиев на празника на София: Пожелавам си град, смел в амбицията си за утрешния ден (Снимки)

Двама кандидат-президенти, министри, депутати, общински съветници и посланици се събраха на официалните чествания за празника на София. Държавният глава Илияна Йотова прие гвардейския строй, а сред официалните гости бяха вицето ѝ Кирил Вълчев и кандидатът за президент Андрей Гюров.

В 11,30 започна церемонията по тържественото издирване на знамената, а сред официалните лица бяха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на иновациите Иван Василев, заместник-председателите на парламента Иван Василев, Рая Назарян и Стою Стоев, депутати, общински съветници и, разбира се, кметът на София Васил Терзиев. Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет.

София винаги е била град на срещата между различни хора, култури и съдби. Всеки оставя нещо от себе си и взима нещо със себе си. Така постепенно се създава градът, който познаваме днес. София има над 7000 години история и въпреки това девизът ѝ е "Расте, но не старее". Тези думи са силен урок - да запазиш паметта си без да живееш в миналото, да уважаваш това, което поколения преди нас са създали и да имаш смелостта да направиш следващата крачка, каза кметът Терзиев.

Какво ще си мислят след 20 години младите софиянци, какви причини ще имат да останат в този град, да могат да кажат, че София им дава възможност да учат, да работят, да създават семейства, да живеят добре и в град на големи възможности? Това е мерило, което трябва да гледаме за развитието на един град - не само колко сме построили, а как живеят хората, не само как изглежда София днес, а каква София ще оставим на следващите поколения.

Днес празнуваме хората, които правят това възможно - тези, които работят, създават, отглеждат децата си, пишат, лекуват, строят и всеки ден допринасят за града. Най-голямата ценност са хората. Нека помним, че всеки от нас има отношение към това как изглежда градът ни. Пожелавам на София да расте без да губи своя характер, да бъде по-добър град за бъдещето, по-свободен, по-отворен и по-смел в амбицията си за утрешния ден, каза още кметът Терзиев.