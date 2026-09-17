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СДВР: Няма признаци за външна намеса при смъртта на семейство в „Бояна"

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Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

Не са открити признаци за външна намеса при смъртта на 61-годишните мъж и жена, чиито тела бяха намерени в къща в столичния квартал „Бояна". Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков, цитиран от БТА.

Сигналът е подаден в сряда около 20:18 часа от жена, която отишла пред дома на своя приятелка и се усъмнила, че се е случило нещо нередно. Полицаите проникнали в жилището и открили безжизнените тела на семейната двойка.

Къщата и прозорците били заключени отвътре. По телата са установени прободни рани от нож. Разпитите по случая продължават.

По първоначални данни двамата били нормално семейство и за тях не са постъпвали сигнали за домашно насилие. Жената е работила като стоматолог, а мъжът не е извършвал трудова дейност. Дъщеря им живее в САЩ, където родителите наскоро са били на посещение.

Образувано е досъдебно производство. Повече подробности могат да бъдат съобщени след разрешение на наблюдаващия прокурор, уточни директорът на СДВР.

Николай Пелтеков. Снимка: Румяна Тонева

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