Черни Вит събира майстори от Балканите за Празника на домашните сирена

„Празник на домашните сирена" под мотото „Среща с история и хора" ще се проведе тази събота в тетевенското село Черни Вит. Събитието ще продължи от 10 до 17 часа и се организира от Община Тетевен и Кметство Черни Вит, с подкрепата на Цветан Димитров – изследовател на традиционните български сирена.

Тази година празникът поставя във фокуса си хората зад сиренето – производителите, майсторите, изследователите и семействата, които съхраняват знанията за традиционното сиренарство и ги предават на следващите поколения.

„Едно сирене не е само продукт. Зад него стоят човек, семейство, животни, място и знания, които понякога са предавани стотици години. Тази година искаме да разкажем именно тези истории", посочват организаторите.

Всяко издание на празника поставя различен акцент върху екологични, културни и социални въпроси, свързани с производството и потреблението на сирене, както и с развитието на културата на натуралното сиренарство.

Сред акцентите в програмата са демонстрация на чечил, традиционния „Бял мъж" и Зеленото сирене от Черни Вит, както и представяне на сирена от различни краища на България. Посетителите ще могат да видят още съчетание на седем напитки със сирена и да чуят истории от света на традиционното сиренарство.