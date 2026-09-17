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Иззеха много фентанил от двама братя в "Столипиново"

24 часа Пловдив онлайн

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Иззетият опасен наркотик Снимка: МВР

Около 40 пакетчета от изключително мощния синтетичен опиоид и ползваната за дозирането му електронна везна са открили полицаите в имот на двама криминално проявени братя в "Столипиново", съобщиха от МВР.

Полицейската операция за пресичане на незаконното разпространение и употреба на високорискови вещества е проведена вчера.

След експертна справка е установено, че общото количество на иззетия фентанил е над 3 грама. По случая е образувано бързо производство срещу един от мъжете.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.

Иззетият опасен наркотик Снимка: МВР

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