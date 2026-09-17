Славчо Атанасов иска 2 дка за гробище на домашни любимци в Пловдив и разширение на траурния парк за покойници

Бюджет 2026 е балансиран, но той не води към по-добър град, критикува Спас Шуманов от ГЕРБ

За спешно проектиране и разширение на гробищата в Пловдив призова общинският съветник Славчо Атанасов при дебата за бюджета на града. Той оповести от трибуната на местния парламент, че директорът на "Траурна дейност" Коста Попов е внесъл предложение за 4 терена, които да бъдат преобразувани за тази цел.

"Всички напускаме тази земя и всеки от нас един ден ще се озове в нея", изтъкна той пред колегите си при дебата за Бюджет 2026, настоявайки да се отделят средства за разширение на гробищата.

Той се спря и на липсата на гробища в Пловдив за домашни любимци. "Поне половината от вас имат такива. Сега абсолютно незаконно изграждаме нелегални гробни места", изтъкна Атанасов. По думите му Коста Попов е предложил 2 дка за тази цел. Имало и вариант за крематориум за кучета и котки. Засега само в София съществувал такъв и таксата била 470 евро, като се чакало повече от седмица.

"Призовавам да гласуваме в Бюджет 2026 това да влезе като перспектива", отправи апел той.

401 млн. евро е годишната финансова сметка на Пловдив, която се приема навръх празника "Вяра, Надежда и Любов и майка им София".

В момента дебатът върви. Спас Шуманов от ГЕРБ определи бюджета като балансиран, но той не водел към по-добър град. 56% от него са държавни трансфери. "Виждам над 12 млн. евро просрочени вземания. Какви действия се предприемат за събирането им", попита той. По думите му десетки милиони отиват за чистота, я няма стандарт за измерване на качеството на тази услуга.

Николай Гюров от групата "Независими за Пловдив" критикува, че на всеки район са отделени по 500 000 евро за ремонти и благоустройства. Ще усетят ли пловдивчани реална промяна в ежедневието си след приемането на този бюджет, попита той.

Калин Милчев от БСП обяви, че няма да подкрепят годишната финансова сметка. "В нея липсва програма да река Марица, тепетата и Гребната база", изтъкна той.