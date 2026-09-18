Държавата дава пари, за да се преместите в по-малък град (Подкаст)

Държавата ще стимулира българи и техните семейства, за да се преместят и да работят в малък град или на село. Това ще стане с втората част от европрограмата "Избирам България", която ще стартира през октомври, каза зам.-социалният министър Лилия Стоянович в подкаста на "24 часа" - "Региони без граници". За нея са предвидени 15 млн. евро.

Единственото изискване е кандидатите към момента да живеят в голям град и да са в работоспособна възраст. Те трябва да се преместят в населено място с под 50 хил. души.

Вижте какви ще са стимулите и как да кандидатствате във видеото.