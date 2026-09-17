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Задържаха 27-годишен криминално проявен, откраднал 330 литра дизел в Троянско

Росица Христова

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Задържаха 27-годишен криминално проявен, откраднал 330 литра дизел в Троянско СНИМКА: Архив

27-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан за кражба на общо около 330 литра дизелово гориво от три товарни машини в Троянско.

Сигнал за посегателството е подаден в Районното управление в Троян в сряда. От него станало ясно, че през нощта в село Орешак са били разбити резервоарите на две товарни машини, от които е източено дизелово гориво.

При извършения на място оглед е установено, че от резервоара на багер липсват около 50 литра дизел, а от резервоара на товарен автомобил „Щаер" са отнети около 100 литра.

След проведени поредица от издирвателни действия служители на РУ-Троян установили и задържали 27-годишен жител на града, който е криминално проявен и осъждан. В хода на работата по случая е установено, че той е съпричастен и към друга кражба на дизелово гориво от товарен автомобил.

Втората кражба е извършена в нощта на 14 срещу 15 септември в квартал „Велчевски" в Троян. След разбиване на резервоара от товарния автомобил били отнети около 180 литра дизелово гориво.

По двата случая в РУ-Троян са образувани досъдебни производства. Работата по тях продължава.

Задържаха 27-годишен криминално проявен, откраднал 330 литра дизел в Троянско СНИМКА: Архив

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