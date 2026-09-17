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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23576798 www.24chasa.bg

Разкриха лаборатория за синтетична дрога в пазарджишко село

Диана Варникова

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Служители от сектор «Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Пазарджик откриха лаборатория за производство на синтетични наркотици и иззеха голямо количество дрога. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Акцията е проведена вчера, а образуваното досъдебно производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Екипите пристъпили към реализация, като спрели за проверка джип „Хюндай", в който пътували двама жители на областния град – на 62 г. и 57г.

Мъжете имат регистрирани криминални прояви и са познати на органите на реда. Във возилото криминалистите открили 4 полиетиленови туби съдържащи кафеникава течност, както и множество парчета памук, напоени със същата течност.

След направените плеви наркотестове се оказало, че съдържанието реагира положително на амфетамин. Последвало претърсване в имот, намиращ се в пазарджишкото село Юнаците. Той представлявал бивш стопански двор на селото, като е бил обитаван и стопанисван от двамата мъже.

В едно от помещенията е установено наличието на малка лаборатория за смесване на вещества и производство на синтетични наркотици. Намерени са празни полиетиленови пликове тип „спейсбек", електронни везни, малка стъклена вана с кафеникава течност, която също се оказала амфетамин.

Имало различни съдове и приспособления за смесване на химически вещества. Освен това били открити три кашона със суха зелена листна маса, чието съдържание се оказало марихуана.

Общото количество на намерената дрога е около 28 килограма амфетамин и около 34.7 килограма суха марихуана. Двамата са задържани в ареста за срок от 24 часа. Работата по документиране на престъпната им дейност продължава под надзора на Окръжната прокуратура.

Иззетите наркотици
Част от дрогата
Иззетите наркотици
Част от дрогата
Иззетите наркотици
Част от дрогата

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