Разкриха лаборатория за синтетична дрога в пазарджишко село

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Служители от сектор «Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Пазарджик откриха лаборатория за производство на синтетични наркотици и иззеха голямо количество дрога. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Акцията е проведена вчера, а образуваното досъдебно производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Екипите пристъпили към реализация, като спрели за проверка джип „Хюндай", в който пътували двама жители на областния град – на 62 г. и 57г.

Мъжете имат регистрирани криминални прояви и са познати на органите на реда. Във возилото криминалистите открили 4 полиетиленови туби съдържащи кафеникава течност, както и множество парчета памук, напоени със същата течност.

След направените плеви наркотестове се оказало, че съдържанието реагира положително на амфетамин. Последвало претърсване в имот, намиращ се в пазарджишкото село Юнаците. Той представлявал бивш стопански двор на селото, като е бил обитаван и стопанисван от двамата мъже.

В едно от помещенията е установено наличието на малка лаборатория за смесване на вещества и производство на синтетични наркотици. Намерени са празни полиетиленови пликове тип „спейсбек", електронни везни, малка стъклена вана с кафеникава течност, която също се оказала амфетамин.

Имало различни съдове и приспособления за смесване на химически вещества. Освен това били открити три кашона със суха зелена листна маса, чието съдържание се оказало марихуана.

Общото количество на намерената дрога е около 28 килограма амфетамин и около 34.7 килограма суха марихуана. Двамата са задържани в ареста за срок от 24 часа. Работата по документиране на престъпната им дейност продължава под надзора на Окръжната прокуратура.