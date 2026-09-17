Окончателно: Глоба до 20 хил. евро, ако 1/3 от шефовете в публично предприятие не са жени

До 30 юни 2027 г. КФН трябва да изготви и публикува списък за дружествата, които са постигнали определената цел

33% от всички директорски позиции в публичните дружества (регистрираните на фондовата борса - б.р.) трябва да бъдат заемани от жени. Това приеха окончателно днес депутатите с второто четене на промените в Закона за равнопоставеност между жените и мъжете.

Предложеният проект указва промени в още 2 закона - този за защита от дискриминацията, както и текстовете за публичното предлагане на ценни книжа. Реално зашитата е предвидена за "по-слабо представеният пол", но статистически се отнася за дамите на високи позиции.

Ако някое публично дружество наруши т.нар. право на предимство, то ще получи санкция от 5 000 до 20 000 евро. От 2 хил. до 5 хил. пък е глобата ако фирмата не предостави вярна или пълна информация за структурата си. При повторно нарушение и в двата случая имуществената санкция е в двоен размер.

Около 30 дружества попадат в обхвата на измененията. До 30 юни 2027 г. КФН трябва да изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали определената цел и са дали 1/3 от шефските позиции на жени. Тези, които не са спазили изискването, ще бъдат санкционирани.

Министърът на труда и социалната политика е "орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управителните органи на публичните дружества".

В текстовете е записано, че предимството на по-слабо представения пол се прилага в случаи, когато при подбора се установят кандидати с еднаква квалификация, компетентност и професионални резултати. Това няма да се прилага "в изключителни случаи при извършването на оценката се придава по-голяма тежест на други политики, установени в нормативен акт, налагащи отчитането на специфичното положение на кандидата от другия пол и които са основани на недискриминационни критерии, осигуряващи предимство на избора в полза на кандидата от другия пол".

Милена Недева от "Прогресивна България" напомни, че сега се въвежда с европейска директива, която цели равно представителство на мъже и жени. Тя е трябвало да бъде въведена до края на 2024 г., а голямото забавяне води до заплахи от големи санкции за държавата.

От "Възраждане" обаче видяха "дискриминация по пол" и попитаха дали пак ще се изменят текстове с появата на нови полове, каквото се натрапвало от Европа.

"Никой не ни е поставил изискване за не знам си колко пола, както ни бе внушено! Този закон оп равнопоставеност между жени и мъже. Когато се обяви конкурс за директори и управителен съвет, трябва да бъдат заложени тези критерии", отговори Недева. И уточни - ако на конкурса се явят 3 лица от един и същи пол, и те отговарят на условията, ще бъдат назначени. Социалният министър пък ще трябва да оказва методическа помощ.

Депутатката от мнозинството уточни, че изискването за 33% ще се въведе постепенно. "30 юни 2027 г. е първият срок, в който да стане ясно на какъв етап сме в работата по този закон. Това, което трябва да се случи ще е постепенно във времето", увери Недева.

С този закон принудително се карат публичните предприятия да вкарват в състава на управителните си съвети хора от по-слабо представения пол, независимо дали са достатъчно адекватни, продължи да настоява Георги Георгиев от "Възраждане", ядосан на нормите, заложени в закона.

Шефът на социалната комисия в НС Венко Сабрутев изтъкна, че специално се е постарал да задвижи бързо законопроекта, за да не ни бъде наложена глоба за забавянето.