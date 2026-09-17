Радев поиска от полицаите да изглеждат добре и да говорят английски

Премиерът Румен Радев поиска по-строги изисквания за физическата подготовка на полицаите и задължително владеене на английски език, особено от служителите в големите градове. Той настоя МВР да гарантира, че униформените са физически подготвени да изпълняват задълженията си и могат да общуват с чужденци

Министър-председателят Румен Радев присъстваше на Националното съвещание на ръководството на МВР.

Той подчерта, че основните задача пред МВР е гарантирането на условия, в които всеки български гражданин да може свободно да упражни правото си на глас. По думите му това изисква ясна организация и координация между МВР, ДАНС и прокуратурата.

В заседанието участваха и и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

"Благодаря на всички служители на МВР, които изпълняват отговорностите си с чувство за дълг.

МВР е особен вид институция. Държавата е дала на вас правомощия да прилага сила и принуда, за да защити обществения интерес. Очаквам професионализъм, решителност и отговорност и спазване на закона. Има граници, които не трябва да се преминават", подчерта от своя страна премиерът Румен Радев.

"МВР не може да бъде страна в политическия процес. Голямата задача е гарантиране на условия за свободен вот на гражданите. Това означава ясна организация, координация с другите структури в държавата. Най-вече безкомпромисни действия срещу всяка заплаха за контролиран и купен вот, както и отклонение на публичен ресурс в разрез със закона", посочи още премиерът.

"МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила.Подходът трябва да е еднакъв към всички. Трябва да се разкриват всички изборни престъпления. Очаквам да няма показност и предварително осъждане", допълни министър-председателят.

"Показали сте, че може да гарантиране прозрачност на изборния процес. Обществото очаква изпълнението на много важни задачи - борба с корупцията, злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел, който се е вклинил дълбоко във всички структури", допълни Радев.

"Правосъдието не се въздава от изпълнителната власт и улицата, а от прокуратурата и съда. За да могат те да работят ефективно, вие трябва да съберете годни доказателства", добави още той.

"Борбата с производството и разпространението на наркотици е също важна задача. Поздравявам ви за успешните акции напоследък - фабриката за фентаннил, кокаинът до Бургас, подводните дронове в морето. Има области, където няма реализации за наркотици. А наркотиците са стигнали навсякъде - около и вътре в училищата. Трябва да опазим децата на България", категоричен бе премиерът.

"Войната по пътищата - ръководството на МВР полага огромни усилия. Трябва да създадем организация. Новата агенция не е мегаагенция, няма нарастване на администрацията. Говорим за информационен център, който да събира данни от всички възможни източници.

Ще засилим полицаите на улицата с дронове, боди камери и друга техника, защото хора се опитват да прикриват своята престъпна дейност, посочи премиерът.

Има амбиция академията на МВР да се превърне в образец за това как МВР може да действа високотехнологично и оперативно.

Очаквам МВР да се върне в малките населени места, където властта е отстъпена на местни феодали. МВР трябва да разчисти терена, за да върне държавата там. Очаквам смели, решителни и отговорни действия, за които имате нашата пълна подкрепа. Няма чадър над никого", категоричен бе Румен Радев.

"Знам, че има структури, в които хората работят в мизерни условия. Ще променим това. Очаквам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи като естетика и физика полицаи, защото полицаят на улицата е отражение на държавността. Гледам го в други държави. Тук виждам полицаи, които не могат да пробягат 10 метра. Как провеждате изпитите за физическа подготовка, как сте сигурни, че могат да изпълнят задълженията си на улицата. По тази тема трябва много да се работи. Имаме много униформени полицаи с ТЕЛК. Това не може да продължава това. Поставил съм задача на ръководството да реши този проблем, посочи премиерът на съвещанието на МВР.

Очаквам полицаите, особено в големите градове да знаят английски език. Идват все повече чужденци. По полицаите си правят заключения за нашата страна. Трябва да защитим всеки един български и чужд гражданин", зарече се Радев.

Той коментира и нелегалната миграция .

"Резултатите са много добри, но очаквам още повече контрол на зелена граница и във вътрешността на страната", каза още Радев.

"Повече от 35 г. демокрация и се правят опити вотът на гражданите да бъде изкривен с купен и манипулиран вот. Работим в координация с прокуратурата, ДАНС, министерства. При нас остава отговорността за противодействия на предизборните престъпления". Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в началото на Националното съвещание на ръководството на МВР.

"Този път има една особеност. Противодействие на трафика на дрога, борба с пътния травматизъм и разграждане на корупционния модел. Вярвам, че това няма да ни попречи, противодействайки на тези престъпления ще противодействаме и на купуването на гласове", допълни Демерджиев.

Временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова се изказа по повод предстоящите избори.

"След седмица предстои началото на предизборната кампания. Чака ни усилена и отговорна работа. За прокуратурата е най-важно действията по всичко сигнали да са своевременни и по НПК, за да издържат в съда. Вие сте с безспорна квалификация, много от вас натрупаха опит в предишни избори. Престъпленията против политическите права на гражданите все повече се усложняват. Някои от тях се дължат на комуникационните средства и развитието на технологиите", посочи Стефанова.

"Уверявам ви, че не само в рамките на звеното на МВР, прокуратурата и ДАНС няма да допуснем опорочаване на вота. Показател ще е броят на образуването на преписки, а съдържанието им. Трябва да работим така, че да събираме годни доказателства.

Надявам се да работим съвместно и успешно, за да се поздравим с резултат, в който българските граждани да имат доверие", посочи временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев съобщи, че вече са предприети мерки за изборите.

Представители на агенцията участват в Националното междуведомствено звено, както и областните.

Създаден и оперативен щаб по осигуряване на сигурността на изборния процес. Изготвен е план, сформирани са дежурни екипи за 24-часов режим на работа.

Той посочи, че ДАНС работи и по киберсигурността за изборите, както и недопускане на извършването на терористични действия и други.

Вчера в ДАНС беше проведено национално съвещание.

"Цялата политическа и професионална власт стои плътно зад нас и сме длъжни да дадем всичко от себе си, за да гарантираме промяна. Общественото доверие в МВР се покачва. Нека да използваме тази инерция и да не спираме дотук. Сигурен съм, че ще постигнем високи резултати", каза главният секретар на МВР Любомир Николов.