Извозиха над 20 тона отпадъци от нелегално сметище в София за ден

Над 20 тона отпадъци са извозени само за ден от нерегламентирано сметище в София. Разчистването започна на ул. „Костенец", която свързва районите „Възраждане" и „Красно село", съобщиха от Столичната община.

„Започваме разчистването на поредното нерегламентирано сметище. Този път на ул. „Костенец", която свързва районите „Възраждане" и „Красно село". Време е да сложим край на системните замърсявания", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков при старта на акцията, информираха от Столична община.

СНИМКА: Столична община

Ул. „Костенец" е общински терен с дължина 1200 метра, който свързва двата столични района. За замърсявания на мястото са постъпвали сигнали още от 2014 г., като през 2023 и 2024 г. броят им е нараснал драстично.

Теренът има дългогодишна история на нерегламентирано изхвърляне на смесени битови, едрогабаритни и строителни отпадъци, които са превърнали мястото в рисково сметище. В момента специализирана техника разчиства натрупаните отпадъци, като само през първия ден са извозени над 20 тона. Дейностите продължават.

От общината посочват, че пълното разчистване на улицата ще „съживи" трасето и значително ще облекчи трафика между „Красно село" и „Възраждане".

СНИМКА: Столична община

Акцията е част от последователните действия на Столичната община за справяне с над 300 рискови точки в града. Сред тях е и наскоро почистената местност „Корията" в район „Люлин".

„Чистенето само по себе си не е достатъчно и нито общината, нито софиянци могат да си позволят непрекъснато да се разходва публичен ресурс за почистването на едни и същи терени, които след няколко седмици пак биват замърсявани. Затова залагаме на засиления контрол", подчерта Николай Неделков.

По думите му, както на терена при езерата в Долни Богров, така и на ул. „Костенец" ще бъде монтирано видеонаблюдение, което да осигури трайна превенция срещу повторното замърсяване.

Столичният общински съвет вече одобри с пълно мнозинство доклада на заместник-кмета за закупуването на 100 автономни камери с изкуствен интелект. Инвестицията е в размер на 250 000 евро и е осигурена целево от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Целта е да се прекрати разходването на публичен ресурс за повторно почистване на едни и същи места. По данни на общината през последните две години за това са били изразходвани над 1,2 млн. лева.

Новите системи позволяват 24-часово видеонаблюдение, идентификация на превозни средства и автоматично разпознаване на нарушения чрез изкуствен интелект.

Паралелно с технологичното обновяване Столичният инспекторат отчита и ръст на контролната дейност срещу замърсяването. През първите шест месеца на 2026 г. са извършени 2058 проверки, наложени са 989 глоби с фиш и са съставени 350 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Това е близо 70% ръст спрямо същия период на предходната година.

От Столичната община призовават гражданите да съдействат по време на акцията, като не паркират автомобилите си в обхвата на почистването и спазват временната организация на движението, когато се налага въвеждането на такава.

Действията за подобряване на чистотата и предотвратяване на повторното замърсяване на рисковите места в София продължават.