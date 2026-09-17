"Възраждане" настояват за протокол от визитата на Радев в Анкара през юли

Темата за това дали предоговарянето на споразумението с "Боташ" по някакъв начин е обвързано с строеж и управление на концесия на български магистрали от турски фирми, е изключително важна тема за "Възраждане". Затова преди три седмици внесохме искане до министър-председателя Румен Радев да ни предостави протокола от срещата, която той проведе юли месец в Анкара заедно с турския министър-председател и негови министри. Вместо отговор лично от Радев, те получили такъв от Николай Копринков, който бил "незадоволителен".

За това разказа пред медиите в парламента зам.-председателят на ПГ на групата Петър Петров.

В писмото се посочвало, че не са водени преговори за публично-частно партньорство за АМ „Черно море", добави той.

Петров заяви, че не е удовлетворен от получената информация и настоява за официален писмен отговор лично от министър-председателя, както и за незабавно предоставяне на протоколите от проведените срещи. За казуса вече е уведомена и председателката на Народното събрание Михаела Доцова.