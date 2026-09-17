Помощи за горива ще има за хора с ниски доходи

Линията на бедност догодина ще е 443 евро

Правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира и физически лица с ниски доходи заради цените на горивата. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет.

Те ще бъдат обявени най-вероятно още утре. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили. И те ще бъдат свързани с подоходен критерий.

Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата пък не се обсъжда в момента, каза още тя. Точно това е предложението на "Демократична България".

И днес цените на горивата са по-съкпи. Средната цена на бензин А95 е около 1,67 евро, на дизел - около 1,94 евро, а пропан-бутан се търгува за около 0,68 евро на литър. Така дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Служебното правителство на Андрей Гюров даваше по 20 евро на бедните, ако средните цени на горивата са над 1,6 евро. Тогава също имаше критерий - средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.). И тогава автомобилът трябваше да е личен.

Правителството прие и новата линия на бедност за 2027 г. Тя ще е 443 евро.