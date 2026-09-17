Община Шумен изпълнява проект „Създаване на условия за развитие на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ към Община Шумен чрез осигуряване на устойчиви работни места за лица с трайни увреждания и лица в неравностойно положение“. Това посочи на брифинг заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева.

Проектът предвижда разкриването на седем нови работни места за хора в неравностойно положение, подобряване на условията за работа в общинското предприятие и повишаване на качеството и достъпността на туристическите услуги в община Шумен.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани шест взаимносвързани дейности. Първата е текуща подкрепа за социална и трудова интеграция спрямо индивидуалните потребности на лицата, за да се създадат устойчиви работни места за групите в неравностойно положение. По проекта е заложено да бъдат наети – служител с трайни увреждания на длъжността „Аниматор с жестомимичен език“, двама души до 29 години без трудов стаж за длъжностите „Аниматор“ и „Маркетинг специалист“ и още четирима безработни, които са над 55-годишни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, за длъжностите „Градинар“, „Шофьор на лек автомобил до 9 места“ и „Касиер“.

Следващата заложена дейност е подкрепа за развитие на бизнес процесите чрез външна експертна помощ с фокус върху изработване и разпространение на маркетинг и рекламни материали. Целта е да се актуализира и доразвие съществуващата маркетингова и рекламна стратегия на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“, като е включена изработка на брошури изцяло на брайлов принтер, изработка на рекламно видео с жестомимичен превод, както и беседи на жестомимичен език, които ще се предлагат в Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

Ще бъдат предприети обмяна на опит и насърчаване на сътрудничеството между социални и традиционни предприятия, като е предвидена работна среща с представители на Историческия музей в Попово, който също е регистриран като социално предприятие.

За новите работни места ще бъдат осигурени необходимото оборудване и обзавеждане на сграда, част от комплекса „Панчо Владигеров“. Работните помещения ще бъдат ремонтирани и направени по-достъпни, а новоназначените служители ще получават подкрепа за по-лесното им включване в работната среда.

Основната цел на дейността е да се осигурят безопасни, достъпни и функционални условия за работа, като предстои да се извършат ремонтни дейности, хидроизолация на покрива, освежаване на фасадни елементи и пребоядисване на прозорци и врати.

На брифинга бяха обявени вече заетите длъжности, като остават свободни две позиции – за „Аниматор“ за лице до 29 години, което започва работа за първи път, и за „Шофьор на лек автомобил до 9 места“, като кандидатът трябва да е регистриран в Дирекция „Бюро по труда“ и да е безработен на над 55-годишна възраст.

Реализирането на проекта ще осигури модерна, достъпна и социално ориентирана работна среда, съобразена с потребностите на наетите лица. Ще се подобри управленският и организационен капацитет на предприятието, ще се разширят възможностите му и ще се засили връзката между социалната и традиционната икономика. Проектът ще допринесе за устойчиво развитие на социалната икономика в община Шумен, утвърждавайки социалното предприятие като активен участник в регионалния туристически и културен сектор и модел за интеграция, достъпност и социална ангажираност.

Срокът за изпълнение на проекта е от 22 юни 2026 г. до 22 септември 2028 г., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 137 516,85 евро. Ръководител на проекта е директорът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ Дияна Николова, а координатор е старши експерт „Задания и инвестиции“ в Община Шумен Вероника Калайджиева.

Информация за проекта

Проект: „Създаване на условия за развитие на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции" към Община Шумен чрез осигуряване на устойчиви работни места за лица с трайни увреждания и лица в неравностойно положение"