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Учебен мотор блъсна двама мъже на тротоар в Монтана

Камелия Александрова

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а инцидент с учебен мотоциклет „Кавазаки" на ул. „Граф Игнатиев" в град Монтана. Пострадали са двама души.

Учебен мотоциклет „Кавазаки" блъсна двама мъже, седнали на столове на тротоара на ул. „Граф Игнатиев" в Монтана. Единият е пешеходците е със счупен таз, а 52-годишната жена, която е управлявала мотора, е със счупена лява ръка.

Катастрофата е станала на 16 септември около 17,50 ч. По първоначални данни на полицията 52-годишната жена от Монтана, която е управлявала учебния мотоциклет, е загубила контрол над превозното средство. След това моторът е излязъл от траекторията си и е блъснал двамата мъже, които по това време са седели на столове на тротоара.

При удара единият от пешеходците – 50-годишен мъж, е получил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на таза. Пострадала е и жената водач, която е получила счупване на лявата ръка.

Двамата са настанени за лечение в МБАЛ-Монтана и са под лекарско наблюдение. Няма опасност за живота им.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват от служители на РУ-Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 3 от Наказателния кодекс.

а инцидент с учебен мотоциклет „Кавазаки" на ул. „Граф Игнатиев" в град Монтана. Пострадали са двама души.

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