32-годишен мъж преби баща си и избяга, полицията го издирва

Агресивен син набил баща си и избягал от властите, съобщават от полицейската дирекция в Монтана.

На 16.09.2026 г. в 17,35 ч. чрез спешния телефон 112 в РУ-Лом е получена информация за битов скандал в село Дългоделци, община Якимово. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че е възникнал конфликт между баща и син. В хода на скандала 32-годишен мъж е нанесъл множество удари с юмруци в областта на главата и тялото на баща си, в резултат на което му е причинил фрактура на носа. Пострадалият е прегледан във Филиала за спешна медицинска помощ-Лом. Служителите на реда са попълнили необходимите по Закона за защита от домашното насилие документи, като формулярът за оценка е отчел висок риск за жертвата. Извършителят е избягал и се издирва от служители на РУ Лом. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК.