Как за 6 г. делото за незаконния сондаж на свързания с Ветко Арабаджиев Захарен комбинат катастрофира

Бившата шефка на Басейнова дирекция в Пловдив беше оправдана за безстопанственост, прокуратурата не внесе протест

24 февруари 2020 г. Шефката на Басейнова дирекция в Пловдив Цветелина Кънева е зрелищно арестувана и обвинена в безстопанственост, защото в свързания с Ветко Арабаджиев захарен комбинат функционират незаконни сондажи и водата не се плаща. На другия ден прокуратурата дава пресконференция и обяснява, че това е установено при проверки на 17 декември 2018-а и на 24 януари 2020 г. , а неплатената вода е за около 60 000 лв. Кънева е освободена от работа, делото – изпратено в закрития впоследствия Специализиран наказателен съд, и тръгна в Пловдив чак през 2025 г. Междувременно обвинението се сви до претенцията за нанесени на Басейнова дирекция щети от 13 747 лв. - стойността на неплатената вода и неиздължените такси.

В хода на делото стана ясно, че сондажите в Захарния комбинат са регистрирани по надлежния ред при откриването му в началото на 70-те години на миналия век, но после не са вписани според изискванията на новия Закон за водите. Пробите от водата били чисти. "От медийна публикация научих, че има нерегистрирани сондажи там. Обадих се в Икономическа полиция и направихме съвместна проверка. Съставихме актове и наказателни постановления. След време направихме втора проверка и отново глобихме нарушителите, нямаше какво друго да направим. По закон срокът за регистрация на такива стари кладенци не беше изтекъл към онзи момент, а после го удължиха чак до 2039 г.", обясни Цветелина Кънева пред Пловдивския окръжен съд. И подчерта, че е действала съгласно закона.

Прокурорът по делото поиска условна присъда в минимален размер, но състав, председателстван от съдия Момчил Найденов, постанови, че Кънева е невинна. И обясни в мотивите си, че обвинението претендира за нанесени щети, но за тази правна квалификация е необходимо да е налице значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото, а несъбраните такси са всъщност пропуснати ползи.

Кънева посрещна оправдателната си присъда със сълзи в очите и промълви само: „Това са 6 години!"

„24 часа" я потърси, след като присъдата влезе в сила и всичко приключи, с въпроса има ли обяснение откъде е дошла атаката и дали всъщност целта не са били Ветко и Маринела Арабаджиеви, задържани година преди нея. „Не бих искала да правя предположения, които не мога да докажа, нито да посочвам кой е бил целта и какви интереси са стояли зад случилото се. Мога да говоря единствено за фактите, затова и до днес ми е трудно да приема, че именно човекът, който се е самосезирал, изпратил е проверка и е задействал контролните механизми, впоследствие е обвинен, че не е защитил държавния интерес. Мога да кажа, че колегите, участвали в проверката, си изпълниха професионално задълженията", заяви Кънева.

А на въпрос чувства ли се възмездена, след като прокуратурата дори не внесе протест, отговори: „Оправдателната присъда възстанови името ми, но не може да ми върне шестте години. Затова бих казала: Оправдана съм, но не и възмездена. Зад думите „шест години" стоят безброй безсънни нощи, унижението да живееш с обвинение, което знаеш, че не заслужаваш, и постоянната тревога как всичко това се отразява на най-близките ти. Най-тежко ми беше не само заради самата мен, а заради съпруга ми, децата и внуците ми, които трябваше да преживяват тази несправедливост заедно с мен. Съпругът ми, уважаван лекар, беше до мен от първия момент и нито за миг не оттегли подкрепата си. Децата ми никога не се усъмниха в своята майка. Тяхната вяра ми помогна да издържа, но знам каква болка и тревога им причини всичко това. Децата носят не само радостта от оправдаването, а и спомена за годините, през които името на майка им беше поставено под съмнение."

И подчерта, че не забравя приятелите, останали до нея, и хората, подали й ръка, след като напусна Басейновата дирекция. Сред тях са и сегашните й работодатели.