Велико Търново разказва за царете с мапинг, лазери и фойерверки

Излъчват шоуто „Величието на Асеневци" в събота вечер – 19 септември

Велико Търново разказва за славните царе на Второто българско царство с мапинг, лазери и фойерверки.

В съботната вечер на 19 септември Старо Търново ще отеснее заради атрактивното 3D светлинно шоу „Величието на Асеневци". Историята ще оживее върху Художествената галерия „Борис Денев" и паметника на Асеневци, а началото е в 21ч.

Спектакълът традиционно събира хиляди по тесните улички и панорамните площадки, разположени амфитеатрално над Янтра около местността „Боруна".

„Величието на Асеневци" е част от празничната програма за Независимостта на България и от големия есенен фест „Нощ на Самоводската чаршия".

С визуализации и анимация мапингът разказва за въстанието на Петър и Асен, битките с Византия, възстановяването на Второто българско царство и възходът на България със столица Търновград. Шоуто показва коронясването на Асеневци, успехите на цар Калоян, архитектурния блясък на Търново. Продукцията съчетава триизмерния мапинг с ефектни лазери, светлинна феерия, вдъхновяваща музика и зрелищни фойерверки.

Заради очакваното струпване на любопитни зрители от близо и далеч, централните улици "Независимост" и "Стефан Стамболов" се освобождават от автомобили и стават пешеходни.

В двете вечери - преди и след празничната атракция, на Царевец ще бъдат показани старата и новата версии на шоуто „Царевград Търнов – звук и светлина"

„Звук и светлина – Величието на Търновград" е първата версия на аудиовизуалната програма.

В 20:30ч. в петъчната вечер на 18 септември възходът на Второто българско царство ще бъде представен по атрактивен начин върху естествен декор – портите, крепостните стени, Балдуиновата и Асеновата кули, Патриаршията „Възнесение Господне". Прожекцията е подарък от Община Велико Търново и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов" .

С различна, но впечатляваща хореография и патриотична музика, кратката 7-минутна програма подчертава славата на Второто българско царство, символ на която е Царевец. Тя бе възстановена през миналата година по случай 40-годишнината от Аудио-визуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина".

Прочутото в цял свят 16-минутно шоу също ще бъде излъчено за жителите и гостите на Велико Търново в неделя – 20 септември от 20:30ч. и като кулминация на Независимостта – на 22 септември от 20:15ч.