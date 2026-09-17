БСП- Смолян с временен председател след напускането на досегашния лидер

Севдалин Хъшинов, член на Националния съвет на БСП, е избран за временно изпълняващ длъжността областен председател на БСП- Смолян и председател на Областния предизборен щаб. Решението е взето на заседание на Областния съвет на партията в присъствието на Пламен Владимиров- член на Изпълнителното бюро на БСП, .

До избора на Хъшинов се стигна след решението на Емил Хумчев да напусне БСП. Той е депозирал оставка от всички заемани от него партийни постове и е прекратил членството си в партията след 20 години.

По думите на Хумчев мотивите за решението са много и са се натрупвали постепенно през последните месеци. Той не посочва конкретни лица или обстоятелства и заявява, че не желае да превръща напускането си в публичен спор.

По време на заседанието на Областния съвет на БСП- Смолян е изразено уважение към Хумчев за дългогодишната му работа и ангажираност към партията.

Севдалин Хъшинов е бил общински съветник в община Баните в продължение на четири мандата. На извънредните парламентарни избори на 19 април 2026 г. е бил водач на листата на БСП в 22 МИР- Смолян.

С избора на Хъшинов за временно изпълняващ областен председател БСП- Смолян продължава организационната си подготовка за предстоящата президентска кампания, обяви местната структура. Те заявяват готовност за активна работа в подкрепа на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.