Български пилот счупи световен рекорд с 1021 кацания за 14 часа

1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути – това е новото постижение на българския пилот Николай Калайджиев, който записа името си в световната авиационна история. Рекордният маратон е проведен на летище Горна Оряховица, като при всяко кацане самолетът е докосвал пистата и отново е излитало в рамките на маневра touch and go.

Калайджиев е първият човек, преминал границата от 1000 излитания и кацания в рамките на един ден. За всяко от тях той е изпълнявал пълен полет по кръга, след което е трябвало да приземи машината изключително прецизно в обозначена 20-метрова зона и веднага да излети отново.

Зад впечатляващата цифра обаче стоят повече от 14 часа на пределна концентрация. Всяко отклонение е можело да провали опита, а точността е трябвало да се запази от първото до последното кацане. Паралелно с това целият екип на земята е изпълнявал стриктно задачите си, а опитът е бил непрекъснато видеодокументиран за официалното признаване на рекорда от „Гинес".

Досегашният рекорд е принадлежал на американски пилот, извършил 442 излитания и кацания за 23 часа. Калайджиев успява да надхвърли два пъти тази бройка и го прави за значително по-кратко време.

За самия пилот обаче числото 1021 не е най-важното. В публикация след рекорда той посочва, че истинският смисъл на постижението е в примера, който може да даде на децата.

„Да им покажем чрез действия, че човек може да постига неща, които са немислими, да мечтаят без граници", написа Калайджиев във Фейсбук. По думите му именно този начин на мислене е важен за развитието на една нация – младите хора да се гордеят с България и да развиват потенциала си.

Сред най-емоционалните моменти за него е срещата с първия български космонавт генерал Георги Иванов. След световния рекорд той му казал: „Благодари на майка ти, че те е родила".

Калайджиев благодари на родителите си, семейството и целия екип, без който рекордът не би бил възможен. Именно хората зад кулисите, по думите му, са превърнали стотици последователни излитания и кацания в едно от най-големите изпитания за българската авиация.

Опитът е привлякъл внимание и извън България. Представители на американска космическа компания са пристигнали специално у нас, за да наблюдават рекорда на живо. Според Калайджиев те са останали впечатлени от видяното и са изразили надежда за бъдещо сътрудничество и съвместни проекти, включително в Космоса.

А след 1021-ото кацане за Калайджиев остава не просто една цифра, а усещането, че границата на възможното може да бъде преместена още по-напред. „Това за мен е смисълът на живота", написа българският пилот. И добави посланието, което стои зад целия рекорд: „Остави следа в историята."