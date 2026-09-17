Потвърдиха условната присъда на шофьорка за смъртта на моторист във Варна

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Варненският апелативен съд потвърди наложеното условно наказание на шофьорка, причинила катастрофа с моторист, който по-късно е починал. Съдът оправда Диана Д. по две от нарушенията на Закона за движение по пътищата, но остави без промяна наказанието й.

Жената е призната за виновна за катастрофата, станала на 30 май 2025 г. на бул. „Цар Освободител" във Варна. При инцидента е загинал мотоциклетистът Александър М.

На първа инстанция Диана Д. е осъдена на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено с 5-годишен изпитателен срок. Освен това тя е лишена от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 години.

Катастрофата станала, след като жената се престроила в лявата пътна лента, за да извърши обратен завой. Мотористът, който се движел зад нея, предприел аварийно спиране, но не успял да избегне сблъсъка. Александър М. бил откаран в болница, където по-късно починал.

Автотехническата експертиза посочва като причини за произшествието невниманието на подсъдимата и високата скорост на мотоциклета. Според експертите мотористът се е движел с 122,58 км/ч при разрешени в участъка 50 км/ч.

При движение с максимално допустимата скорост Александър М. е имал техническа възможност да предотврати удара, посочват вещите лица. Така съдът приема, че и двамата водачи са допринесли за настъпването на произшествието.

При разглеждането на делото въззивната инстанция е преценила и правната квалификация на поведението на шофьорката. Окръжният съд и прокуратурата са приели, че тя е нарушила пет разпоредби, свързани с изискванията за престрояване, обратен завой и съобразяване с пътната маркировка.

Апелативният съд обаче е установил, че две от посочените нарушения не са относими към конкретния случай, тъй като се отнасят до поведение при правомерно извършвани маневри. В разглежданата ситуация обратният завой е бил предприет на забранено място и без водачката да се увери, че зад нея няма други превозни средства.

Според съда това представлява типичен случай на непредпазливост по смисъла на Наказателния кодекс.

При определяне на наказанието Окръжният съд е отчел като утежняващи обстоятелства предишните санкции на подсъдимата за девет нарушения на правилата за движение.

Като смекчаващи са взети предвид чистото й съдебно минало, добрите характеристични данни, трудовата й ангажираност, напредналата бременност, както и приносът на пострадалия за настъпването на катастрофата.

Апелативният съд е приел, че смекчаващите обстоятелства имат значителен превес. Според магистратите няма основания наказанието да бъде увеличавано или да бъде заменено с ефективно лишаване от свобода.

Решението на Варненския апелативен съд подлежи на касационна проверка от Върховния касационен съд.