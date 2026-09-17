Задържаха 21-годишен, избягал от полицаи и блъснал 6 коли в София

21-годишен мъж е обвинен и задържан, след като шофирал пиян, не спрял на полицейски сигнали и предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Софийската районна прокуратура го е привлякла към наказателна отговорност за възпрепятстване на полицейски служители да изпълнят служебните си задължения и за шофиране след употреба на алкохол.

Случаят е от 14 септември 2026 г. Около 18,30 часа обвиняемият Р. Г. се движел по автомагистрала „Хемус" с товарен автомобил „Додж", когато полицейски служители му подали сигнал да спре. Той обаче не се подчинил и продължил да шофира, след което започнала гонка.

При влизането в София, на бул. „Ботевградско шосе", полицаите отново подали сигнали на водача да спре. Той отново не се подчинил и продължил движението си. Малко по-късно предизвикал пътнотранспортно произшествие с шест автомобила, които се движели пред него по пътното платно.

След катастрофата полицаите тествали 21-годишния мъж за алкохол и наркотици. Кръвната проба показала наличие на 1,67 промила алкохол в кръвта.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 343б, ал. 1 от НК. За тези престъпления законът предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Р. Г. е бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Състав на съда се е съгласил с искането и е оставил обвиняемия в ареста. Определението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.