В ареста остава мъж от Конго, хванат на границата с кокаин за 37 милиона лв.

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Опитали се да прекарат наркотика с дипломатическа кола

Гражданинът на Република Конго Жан Мутева, заловен да прекарва много кокаин през границата на България миналата година, остава зад решетките. Решението на хасковските магистрати е потвърдено от Апелативния съд в Пловдив.

На 18 юли м.г. той бил заловен с кокаин на ГКПП "Капитан Андреево" с още двама души с дипломатическа кола. Намереният кокаин бил с общо бруто тегло 205,940 кг. на обща стойност - 37 069 200 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Според апелативните магистрати в Пловдив има опасност, ако обвиняемият бъде пуснат, да се укрие или извърши ново престъпление. Също така според тях обвинението е за изключително тежко престъпление - над 200 кг високорисков наркотик на стойност над 37 млн. лева.

Съдът е приел и че 1 година и 3 месеца в ареста не е прекомерно дълъг срок, предвид мащаба на разследването и извършваните действия по него.

Решението на апелативния съд е окончателно.