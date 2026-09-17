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Трима са задържани за убийството в село Странско

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Престъплението е разкрито при съвместна акция на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково. Снимка: Архив

Трима мъже са задържани за тежко убийство в димитровградското село Странско, съобщиха от ОДМВР - Хасково. Жертвата е 42-годишен мъж от Ямбол, който е открит мъртъв в леглото си с множество наранявания по цялото тяло.

Престъплението е разкрито при съвместна акция на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково.

Сигналът е подаден на спешния телефон вчера в 7,30 часа. Пристигналата на място оперативна група открила тялото на 42-годишния мъж в къща в селото.

Часове по-късно криминалистите установили и задържали заподозрените. В ареста на РУ-Димитровград за срок до 24 часа са двама 29-годишни мъже и 53-годишен, и тримата от Стара Загора.

Пред разследващите тримата признали за стореното и описали подробно механизма на престъплението.

Работата по случая продължава под прекия контрол на Окръжната прокуратура в Хасково.

Престъплението е разкрито при съвместна акция на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково. Снимка: Архив

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